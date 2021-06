China buscan prohibir los teléfonos con carga ultra rápida

Cuando se habla de tecnología de carga rápida no queda la menor duda que la batuta la llevan los fabricantes chinos. Hace unos días, Xiaomi presentó la tecnología de carga rápida por cable e inalámbrica más potente del mercado, mientras que OPPO, Vivo, OnePlus y Huawei le siguen los pasos a Xiaomi con tecnologías que en su mayoría oscilan entre los 30W y 50W de potencia.

Sin embargo, todos estos fabricantes ahora se enfrentarán a un problema que no solo afectará a sus teléfonos en China, sino a la industria en general, y es que el gobierno chino analiza prohibir la venta de teléfonos que soporten más de 50W de carga inalámbrica, indica Unocero.

El Ministerio de Industria y Tecnología de Información de China realizó la propuesta con el argumento de que esta tecnología puede afectar otros servicios de comunicación inalámbrica como la aviación, navegación y observación astronómica.

El informe “Interim Provisions on the Radio Management of Wireless Charging (Power Transmission) Equipment (Draft for Comment)” del Ministerio de Industria y Tecnología de Información reveló que, a más de 50W de potencia, el uso del espectro de radio es tan alto que consideran que sí pueden afectar o causar interferencias en otros canales.

La propuesta busca que la regulación se ejecute desde el 1 de enero de 2022, aunque por el momento no se ha hecho oficial este dictamen para los fabricantes.

¿Qué fabricantes tendrían problemas?

Actualmente solo los teléfonos de fabricantes chinos alcanzan y superan esta potencia, pues la mayoría de los dispositivos de otros fabricantes tienen cargas inalámbricas que rondan los 15W de potencia.

Dispositivos como el Xiaomi Mi 11 superan los 50W de potencia de carga inalámbrica, mientras que equipos como el OnePlus 9 Pro o el Huawei Mate 40 Pro llegan al límite que el gobierno quiere imponer a los fabricantes.

Xiaomi presentó a finales de mayo la primera carga inalámbrica de 120W que carga una batería de 4,000mAh en solo 15 min.

Aunque es común ver cargas superiores a 50W por cable, Xiaomi, OPPO y vivo están destinando recursos al desarrollo de mejores y más potentes tecnologías de carga inalámbrica. De hecho, tanto Xiaomi como OPPO presentaron su sistema de tecnología de carga por aire, la cual esperan lanzar con éxito en un futuro cercano.

Si el gobierno chino limita la potencia de carga inalámbrica en los teléfonos es posible que los fabricantes dejen de destinar algunos recursos a innovación. Unocero se comunicó con Xiaomi (principal afectado) para conocer su postura al respecto, actualizaremos la nota cuando tengamos más información.