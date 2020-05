Beneficios de Facebook al adquirir Giphy

En la semana se hizo publica la noticia de la nueva adquisición que realizó la red social Facebook de Giphy por 400 millones de dólares, si bien varios analistas dieron su postura sobre que la compra no se realizó con la finalidad de que sea precisamente por los famosos GIFs, sino porque con ese servicio ganan control sobre un elemento que es ya parte integral de muchas redes sociales como Twitter o aplicaciones de mensajería que compiten con WhatsApp y Facebook Messenger.

La reciente compra no fue sorpresa para muchos y a diferencia de otras operaciones anteriores, la estrategia de Facebook aquí no es la de "deshacerse de un competidor", sino lograr el control de un servicio transversal que muchas redes sociales y aplicaciones de mensajería utilizan como parte natural de esas vías de comunicación, Giphy le proporciona a Facebook otro importante recurso más no ya para recolectar datos, sino para detectar tendencias en todo tipo de mercados y poder reaccionar a todas ellas.

Con esta operación se da a conocer el comportamiento de los usuarios en aplicaciones que no controla, y esa recolección de datos con aspectos como el estado de ánimo podría perfilar aún más su plataforma publicitaria.

De momento pocas de esas plataformas han indicado si realizarán cambios a raíz de esa compra, pero la integración de Giphy en plataformas de mensajería plantea una situación singular para empresas como Apple, que lo integra en iMessage, o Twitter, donde este servicio se utiliza de manera masiva.

Giphy fue fundada en 2013 por Alex Chung y Jace Cooke. Con más de 700 millones de usuarios activos y más de 10.000 millones de GIFs enviados diariamente, la plataforma será el nuevo miembro de la familia Facebook, compuesta adicionalmente por otros servicios como WhatsApp o Instagram, esta seguirá operando de forma independiente y todas las empresas que lo utilizaban o quieran utilizar el servicio seguirán teniendo acceso a su catálogo de GIFs y a su API, pero esto le da a Facebook "una nueva ventana" con la que observar a sus competidores.

La compañía de Mark Zuckerberg explica que el 50% del tráfico de Giphy ya proviene de las aplicaciones de Facebook e Instagram sola representaba la mitad. Los usuarios podrán en el futuro unir Instagram y Giphy para poder compartir GIFs como stickers, tanto en las historias como en los mensajes directos.

Giphy mantendrá sus integraciones existentes con otras aplicaciones como Twitter o aplicaciones de mensajería como Signal. Una herramienta adicional para conocer el uso que los usuarios hacen de otras plataformas fuera de sus servicios. Habrá que esperar qué decisión toman estos desarrolladores al respecto y si mantienen su integración con Giphy.