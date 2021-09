¡Atentas Fans! "Justin Bieber, Our World": el documental llegará a Amazon Prime en Octubre

Un documental sobre la vida de del cantante canadiense Justin Bieber llegará este 8 de octubre a Amazon Prime así se ha anunciado hoy en la plataforma de video mediante un comunicado.

Además de este documental titulado "Justin Bieber: Our World", se ofrecerá también un concierto que ofreció en Nochevieja de 2020.

"Justin Bieber: Our World" el documental se estrenará simultáneamente en 240 países, está dirigido Michael D. Ratner, que también estaba detrás del documental "Demi Lovato: Dancing with the Devil", en el que la cantante hablaba de la violación que sufrió en la adolescencia.

Actuar en directo y conectar con mis fans a través de la música es muy importante. Especialmente durante el año pasado, haber sido capaz de ayudar y compartir mis habilidades para llevar algo de felicidad a la gente durante una época tan triste y aterradora ha significado mucho para mí", según explica Bieber en la nota de prensa.

Bieber se ha convertido en uno de los cantantes más exitosos del mundo. Actualmente es el artista número uno en YouTube, con más de 60 millones de suscriptores, y en Spotify, con más de 75 millones de oyentes mensuales.

El cantante a lo largo de su carrera ha tenido otras incursiones en el mundo cinematográfico algunos de sus títulos son: Justin Bieber: Never say never (2011), Justin Bieber’s Believe (2013) y los que realizó Ratner. Además cuenta con un roast del canal Comedy Central.

Justin Bieber está nóminado en los MTV Video Music Awards 2021 y es uno de los artistas con más menciones en este año, recibió un total de siete nominaciones, incluyendo Artista del Año y Mejor Canción Pop, por “Peaches”, los MTV Video Music Awards 2021 se llevarán a cabo en la ciudad de Nueva York el domingo 12 de septiembre, y se transmitirán en vivo desde el Barclays Center a 180 países en todo el mundo.