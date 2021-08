Así puedes ver mas de una vez las fotos que desaparecen de WhatsApp

WhatsApp ya te permite enviar fotos que desaparecen, que se pueden abrir únicamente una vez. Tan pronto como el receptor cierra la imagen y vuelve al chat, no la puede volver a abrir. Al menos, no de forma normal: te contamos cómo puedes ver las fotos que desaparecen de WhatsApp tantas veces quieras, con un curioso truco.

Si te han enviado una foto que solo se puede ver una vez y te gustaría verla varias veces, siempre puedes hacerle una captura de pantalla, pero la otra persona seguiría sabiendo que la has abierto. El siguiente truco te permitirá ver la foto muchas veces y que además no se muestre como abierta.

Abre WhatsApp Web

El truco consistirá en combinar WhatsApp Web con el modo avión del móvil, para conseguir engañar al sistema y que te permita abrir la foto muchas veces. Ten en cuenta que el truco solo te servirá si usas la versión antigua de WhatsApp Web y no la nueva beta del modo multidispositivo.

Activa el modo avión en el móvil

Si alguien te envía una foto o vídeo que solo se puede ver una vez y te gustaría aprovechar este truco, lo primero que deberás hacer es no abrirla, sino abrir WhatsApp Web en su lugar, pero no abras la foto todavía.

Cuando tengas la foto cargada y lista para abrir en WhatsApp Web o para PC, llega el momento de seguir el proceso en el móvil. Deberás activar el modo avión en tu móvil, lo cual generalmente es tan fácil como desplegar el panel pertinente y tocar en el icono del avión.

En Android, despliega el panel de notificaciones deslizando desde arriba hacia abajo y toca en Modo avión. En un iPhone, desliza desde la parte superior derecha de la pantalla hasta que se muestren todos los iconos y toca en el icono del avión.

Abre la foto tantas veces quieras

Con el móvil en modo avión, WhatsApp Web te mostrará un aviso de "Teléfono sin conexión", pero podrás seguir viendo todos los chats que se hayan cargado, incluyendo las fotos que desaparecen. Ahora viene la mejor parte, puedes abrir la foto que solo se puede ver una vez sin repercusiones: la puedes abrir y cerrar tantas veces quieras.

No solo eso, sino que en ningún momento la foto se mostrará como abierta para la persona que la envió. De modo que, aunque la hayas abierto y cerrado un millón de veces, la otra persona creerá que todavía no la has abierto. Eso sí, siempre que sigas el siguiente paso.

Cierra WhatsApp Web

Cuando estés satisfecho con el número de veces que has abierto la foto que solo se puede ver una vez, cierra WhatsApp Web por completo, pues en caso contrario podría sincronizar con el móvil el hecho de que la hayas abierto.

Después de abrir cerrado por completo WhatsApp Web, ya puedes desactivar el modo avión del móvil y volver a usar WhatsApp como siempre. Verás que en el móvil la foto que desaparece sigue estando disponible para abrir: es como si nunca la hubieras abierto, publica holatelcel.

El truco es muy sencillo, la única desventaja es que para que funcione deberás utilizar el clásico WhatsApp Web, ya que si lo haces a través del nuevo que integra la funcionalidad ‘multidispositivo’, no importará si activas el ‘Modo avión’ en tu teléfono, WhatsApp desde tu computadora funcionará de forma independiente.