Así puedes conseguir el filtro triste que se ha vuelto viral en TikTok

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de la red social de TikTok, se ha vuelto tendencia una peculiar broma en la que los usuarios hacen ver a sus conocidos como si estuvieran tristes o incluso llorando.

Esto lo consiguen gracias a un interesante filtro, el cual se ha vuelto popular debido a que es bastante realista y hace parecer que las personas en la cámara están sumidas en una gran tristeza.

Te puede interesar: WhatsApp: Descubre cómo Siri te ayuda a leer tus mensajes sin el doble check azul

Si te has topado con videos como estos en las redes y has querido intentarlo, pero no encuentras cómo utilizarlo, a continuación, mostraremos los sencillos pasos para que puedas probar esta entretenida función.

¿Cómo puedo utilizar el filtro triste en Tiktok?

Es importante mencionar que, pese a que existen muchos filtros y herramientas dentro de la misma aplicación de Tiktok, muchas funciones que se han vuelto populares provienen de plataformas diferentes, en este caso de la red social de SnapChat.

Lo primero que debes hacer es abrir la aplicación de SnapChat , y en caso de no tenerla, deberás descargarla en Google Play o en la AppStore.

, y en caso de no tenerla, deberás en Google Play o en la AppStore. Tendremos que pulsar en la cara feliz que se encuentra a la derecha del botón de grabar para abrir los filtros.

Le daremos en la pestaña de "explorar" que está al final de los filtros.

Posteriormente, escribiremos en la barra de búsqueda la palabra en inglés " crying " (Llorando).

la palabra en inglés " " (Llorando). Seleccionaremos el filtro que tenga ese nombre.

Cuando tengamos listo lo que queremos filmar, pulsaremos en el botón de grabar, y al final guardaremos el video en la galería del celular.

y al final en la galería del celular. Finalmente, entramos en la aplicación de Tiktok y subiremos el video que guardamos.

A través de la aplicación de Snapchat también podrás utilizar este divertido filtro con archivos que ya tengas guardados en tu teléfono.