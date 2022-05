WhatsApp: Descubre cómo Siri te ayuda a leer tus mensajes sin el doble check azul

Una de las apps de mensajería instantánea más utilizada diariamente por millones de personas para estar en contacto es WhatsApp. Ya sea a través de mensajes, fotografías, videos, videollamadas, notas de voz, etc., indica MiBolsillo México.

Una de las muchas funciones que tiene la app es que los mensajes que ya has leído se marcan con doble check azul, lo cual le indica a la persona que envío el mensaje que ya lo has leído. Si tienes un iPhone debes saber que es posible que esto no pase con ayuda de Siri, quien es una asistente muy similar al asistente de Google.

Cómo puedes leer tus mensajes de WhatsApp con ayuda de Siri sin que se vea el doble check azul

Primeramente necesitas comprobar que tienes WhatsApp con Siri activada, lo cual se puede saber de la siguiente forma:

Abre ajustes en el iPhone y busca a Siri Al final del menú encontrará la sección de WhatsApp, da click. Activa Usar con "Consultar a Siri".

La otra alternativa es pedirle a Siri que envíe un mensaje por WhatsApp, te pedirá que le confirmes acceso a la app, cuando cumplas con esos pasos, podrás usar el asistente con WhatsApp.

Cuando recibas un mensaje de WhatsApp en tu iPhone, dile a Siri: "Oye Siri, léeme mis mensajes de WhatsApp", a continuación te leerá los mensajes, primeramente te dirá quién te lo envió, la ventaja es que a la otra persona no le aparecerá como leído, es decir sin doble check azul.

Con estos pasos podrás saber qué dicen tus mensajes con ayuda de Siri, sin necesidad de abrirlos y que le aparezca al otro usuario el visto.

Con información de MiBolsillo México.