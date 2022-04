Así puedes compartir Internet de un teléfono a otro

CIUDAD DE MÉXICO.- Actualmente los teléfonos celulares se han vuelto parte diaria de nuestra vida, pero para poder sacarle el máximo provecho es necesario tener conexión a Internet, lo cual puede resultar un tanto complicado en algunos momentos.

A continuación te mostramos un truco para que cuando estás fuera de casa puedas compartir Internet de un teléfono a otro.

Así puedes compartir Internet en teléfonos con Android

De acuerdo con el portal experto en tecnología, Todo digital, puedes compartir Internet o datos móviles con tu teléfono Android de dos maneras, esto dependerá de la versión de software que tengas.

Para hacerlo necesitas hacer lo siguiente:

Baja el menú desplegable.

Selecciona la opción “Conexión compartida” , “Zona Wifi” o similar.

, o similar. En caso de que la opción anterior no te aparezca ve a “Ajustes”, “Redes e Internet” y selecciona “Zona WiFi/Compartir conexión”.

También puedes compartir datos vía bluetooth, aunque esto no es muy habitual.

Una vez hecho esto podrás usar tu celular como modem y conectar cualquier dispositivo a tu teléfono. Recuerda poner una contraseña para evitar que cualquiera pueda conectarse.

Así puedes compartir Internet en teléfonos con iPhone

Para compartir Internet mediante tu iPhone deberás hacer lo siguiente:

deberás hacer lo siguiente: Entra a “Ajustes de tu iPhone” .

. Selecciona la opción “Compartir Internet” y actívala.

y actívala. Establece una contraseña .

. Con esto ya podrás compartir tus datos móviles con quien tu desees.

con quien tu desees. Toma en cuenta que la persona con la que quieras compartir tu Internet deberá activar su WiFi y buscar tu teléfono como si fuera una red. Cuando encuentre el nombre de tu iPhone deberá conectarse usando la contraseña que has puesto.

Desactiva el “compartir Internet” cuando no lo utilices

No te olvides de desactivar la opción de “compartir Internet” si no quieres tener invitados no deseados que gasten tus megas. Aunque por defecto, eso sí, si no hay nadie conectado, suele desactivarse automáticamente.