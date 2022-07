Así puedes bloquear la publicidad en los teléfonos Android

CIUDAD DE MÉXICO.- Hoy en día es casi inevitable entrar a sitios de Internet y no encontrar publicidad de distintos temas, esto no solo pasa en las computadoras, sino en los teléfonos Android, lo cual resulta muy molesto.

Si bien existen bloqueadores de publicidad como lo es “AD Block”, muchas veces las páginas de Internet solo permiten acceder a ellas si desbloqueas la app o extensión que bloquea la publicidad.

Lo anterior se debe a que la mayoría de páginas funciona gracias a la publicidad, aunque cabe destacar que hay webs que abusan de sus anuncios en le contenido que publican.

¿Qué aplicaciones te permiten bloquear anuncios en Android?

De acuerdo al portal experto en tecnología, Todo digital, estas son las mejores aplicaciones para bloquear la publicidad de Internet en Android.



AdGuard: Agrega una gran cantidad de capas de protección, pero consume mucha batería. Bloquea anuncios tanto en las apps como en el navegador. Cabe destacar que es el único que elimina el espacio donde se colocó el anuncio, permitiendo que los sitios webs se vean más limpios.

Agrega una gran cantidad de capas de protección, pero consume mucha batería. Bloquea anuncios tanto en las apps como en el navegador. Cabe destacar que es el único que elimina el espacio donde se colocó el anuncio, permitiendo que los sitios webs se vean más limpios. RethinkDNS : Con esta app no necesitas pagar una tarifa de suscripción. Tampoco hay compras dentro de la app. No obstante, RethinkDNS no elimina los espacios en blanco, pero tiene un firewall para restringir las apps que intentan acceder a Internet.

: Con esta app no necesitas pagar una tarifa de suscripción. Tampoco hay compras dentro de la app. No obstante, RethinkDNS no elimina los espacios en blanco, pero tiene un firewall para restringir las apps que intentan acceder a Internet. Blokada Slim: Con una interfaz llamativa, tiene una variedad de listas de bloqueo entre las que puede elegir. También tiene una amplia gama de hosts DNS a los que puede unirse.

Bloquea la publicidad de Internet desde la configuración de Android

Ve a la configuración del sistema en tu teléfono Android .

. Luego dirígete al apartado de Redes e Internet.

Desde aquí ve a DNS privado donde debe seleccionar el nombre de host del proveedor.

privado donde debe seleccionar el nombre de host del proveedor. Ahora, todo lo que necesita hacer es escribir “dns.adguard.com” y hacer clic en Guardar.

Esto te permitirá bloquear cualquier anuncio en los sitios web y aplicaciones sin afectar la batería del celular. No obstante, este es un bloqueo de anuncios en todo el sistema, por lo que no podrás seleccionar apps o páginas en específico para que no sean bloqueadas.