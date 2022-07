Cómo utilizar Google Traductor sin Internet

Si has viajado al extranjero, especialmente donde no hablan tu idioma, habrá aituaciones en las que utilizarás Google Translate en tu celular Android. El problema es cuando no tienes datos y menos señal. Sin embargo, esto tiene solución.

Pocos usuarios de Android saben que el Traductor de Google tiene el modo sin conexión, que permite descargar los idiomas que necesites para traducir lo que sea. La opción funciona tanto para equipos iOS de Apple como Android, indica Depor.

Los pasos a seguir son los siguientes:

Descargar la app Google Traductor en Google Play, la tienda oficial de Android. Abre la app de Traductor en tu celular. Toca en las tres líneas de la esquina superior izquierda si tienes Android. De usar un equipo iOS, solo toca en el apartado Ajustes en la zona inferior derecha. Aparecerá un nuevo menú. Entra a Traducción sin conexión. Escoje los idiomas que quieres descargar. Probable el sistema te pida permiso para usar el almacenamiento del teléfono. Acabado la descarga, podrás verlo en el menú. Puedes eliminarlo con el botón de papelera junto al nombre del idioma.

Ahora podrás utilizar el sistema de traducción de Google incluso cuando no tengas conexión a Internet ni línea telefónica.

Con información de Depor.