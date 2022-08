Aprende a programar tus videos de TikTok y publicarlos de manera automática

TikTok te deja programar una fecha y horario para que tus videos salgan en el momento que quieras, facilitando su publicación automática.

Si quieres realizar esto debes seguir las siguientes instrucciones:

Cambia tu cuenta personal de TikTok a una cuenta de empresa o creador. Para esto ve a "Perfil", ya que estés ahí ve a "Ajustes y privacidad", luego a "Administrar cuenta" y "Cambiar a cuenta de empresa". Ya que hayas hecho el cambio debes abrir TikTok en su versión web, ya sea desde una laptop o de tu smartphone. Una vez ahí verás la página para subir videos, pero ya con la opción "Programar video". Cuando la actives verás un calendario con fechas y horas. Ahí solamente debes programar el video de tu elección.

Para que esto sea posible es necesario que tu cuenta pase de personal a empresa o creador, de lo contrario no podrás hacer dicha programación ni publicación automática.

De acuerdo con Unocero, si no quieres modificar tu cuenta, pero aún así deseas programar tus videos, puedes utilizar aplicaciones móviles, como Crowdfire.

Para esto deberás registrar una cuenta de correo electrónico o de otra de tus redes sociales.

Si haces el registro, lo siguiente es ir a "Accounts" para que elijas TikTok como plataforma compatible y después da clic en "Connect your account".

Luego, mediante otra ventana, ya tendrás configurado tu perfil de TikTok. Debes ir a "Scheduling" para programar los videos.

Para subir el video da clic en el ícono de la cámara, deja una descripción y da clic sobre el botón que dice "Post at the best moment".

Con información de Unocero.