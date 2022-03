Apps de ecommerce crecen en 10% de 2020 a 2021

Después de una larga pausa de los eventos presenciales debido a la pandemia, CleverTap, la plataforma líder mundial de Engagement y retención de usuarios, realizó una investigación sobre lo que se espera en la industria de la venta minorista, este estudio lleva por nombre: Fit for the Future of Retail, a fin de poner en contexto a los comerciantes minoristas en los futuros debates que girarán en torno al sector y las principales tendencias que han influido en los últimos 12 meses.

Las tendencias de los consumidores se modifican de manera constante y esto se observa en las instalaciones de apps de ecommerce, pues estas crecieron un 10% en 2021 en comparación con 2020. También destaca que el tiempo que se usan las aplicaciones aumentó un 12% interanual, lo que supone una buena noticia tanto para los desarrolladores como para los comerciantes minoristas.

Mientras tanto, en América Latina se espera que este año el ecommerce se mantenga con una tasa de crecimiento del 37%, como sucedió a finales del 2021, con escenarios principales como Brasil y México, los cuales proyectan un crecimiento perseverante a un ritmo de alrededor del 30%.

Bajo este panorama, la investigación esclarece aspectos del futuro del retail, al respecto, Daniele Di Nunzio, Head of LATAM de CleverTap, menciona que el informe Fit for the Future of the Retail ofrece un plan estratégico para que los minoristas, las marcas y mercado ejecuten una estrategia integral para la retención y el crecimiento de los consumidores.

La metodología usada fueron puntos de referencia del ecommerce, los cuales fueron obtenidos mediante el análisis de más de 140 millones de dispositivos y 121 millones de usuarios, también, se incluyeron entrevistas y talleres exclusivos con alrededor de 100 clientes en mercados como: ecommerce, Fintech, foodtech, entretenimiento, turismo y transporte.

Daniele Di Nunzio, Head of LATAM de CleverTap, destaca los 4 puntos más importantes del informe Fit for the Future of Retail:

1- Aumentar la retención de nuevos usuarios: Solo el 19% de los nuevos clientes de

aplicaciones permanecen comprometidos durante el primer mes. Sin embargo, el uso de

un automated onboarding podría aumentar las tasas de inicio de sesión hasta en un 53%.

Las tácticas incluyen: convertir a los perfiles anónimos en presencias con nombre y

convertir a las personas que se registran en compradores por primera vez.

2- Aumentar la participación: El 15% de los usuarios lleva a cabo una conversión desde la

estrategia del onboarding hasta el engagement. Pero se podría lograr un aumento del 10%

al 35% en las conversiones de los segmentos inactivos valiéndose del análisis predictivo.

Las tácticas incluyen: investigar el comportamiento de navegación del comprador y

experimentar con la personalización In-App.

3- Aumentar las transacciones de pedidos: De 100 notificaciones enviadas, los clientes solo

hacen clic en tres. Para conseguir que hagan más pedidos, se sugiere enviar campañas de

venta cruzada con cupones personalizados. De acuerdo con el análisis de CleverTap, esta

táctica puede aumentar hasta un 44% las ventas. Las tácticas incluyen: ofrecer

recomendaciones de compra personalizadas y reducir el abandono del carrito.

4- Reducir la desinstalación: El 86% de los nuevos clientes dejan de usar una aplicación en

las dos semanas siguientes al primer lanzamiento. Para frenar esto, lo ideal es enviar promociones, con la finalidad de animar a los nuevos usuarios a realizar la compra, así se

podría disminuir la tasa de desinstalación en un 10% en la primera semana. La táctica

incluye: reactivar a las personas registradas que están inactivos y enviar encuestas de

opinión.

Esto es importante, ya que los consumidores no solo están gastando más dinero en apps de

ecommerce, sino que diariamente pasan más tiempo en este tipo de aplicaciones para acceder a productos y servicios.

A nivel mundial, la duración media de las sesiones aumenta de 10.07 minutos en 2019, 10.42 minutos en 2022 y a 10.56 minutos en 2021.

En Fit for the Future of Retail los expertos de CleverTap lograron exponer los cuatro objetivos

principales y las métricas que miden el progreso en determinados procesos de compras en el

sector del retail y ahora comparte este resultado, fruto de una exhaustiva investigación de 6

meses.