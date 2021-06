Apple TV llegará a los televisores Hisense con Android TV 

Hisense, una de las principales marcas de electrónica de consumo y electrodomésticos del mundo, anunció que la aplicación Apple TV, incluido Apple TV+, estará disponible en los televisores Hisense con Android TV para su descarga a través de Google Play Store. La aplicación Apple TV estará disponible a partir del mes de agosto en los modelos 2020 y 2021 de las series H, A6G y la nueva serie U de la marca Hisense.

La aplicación Apple TV reúne todas las formas de ver programas y películas en un solo lugar, e incluye Apple TV+, el servicio de suscripción de video de Apple que ofrece programas, películas y documentales originales galardonados de los narradores más creativos del mundo. Los suscriptores pueden disfrutar de Apple Originals, incluidas series como "Ted Lasso", "The Morning Show", "For All Mankind" y "Servant", así como películas como "Greyhound", "Palmer" y "Wolfwalkers".

Con Android TV, los usuarios pueden explorar los Apple Originals en recomendaciones personalizadas y buscar resultados. Con el Asistente de Google, los usuarios también pueden usar su voz para pedirle a Google que abra la aplicación Apple TV o que reproduzca un título Apple Original.

Además, en la aplicación Apple TV, los clientes pueden suscribirse a canales de Apple TV, como AMC+, Paramount+ y Starz, y verlos en línea o sin conexión, sin publicidad y bajo demanda, directamente en la aplicación Apple TV.

A través de Family Sharing, hasta seis miembros de la familia pueden compartir suscripciones a canales de Apple TV utilizando su Apple ID y contraseña personal.

Los clientes pueden navegar por la aplicación Apple TV para comprar o alquilar miles de películas, incluidos títulos disponibles en 4K HDR y con Dolby Atmos, así como disfrutar de recomendaciones personalizadas y acceder a su biblioteca de compras de películas y programas de televisión de Apple.

Los clientes pueden suscribirse a Apple TV+ en la aplicación Apple TV en televisores Hisense con Android TV, iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch, Mac, y otras plataformas, incluso en tv.apple.com, por $69 al mes.

Google, Google Play, Google Assistant, Android TV y otras marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de Google, LLC. La disponibilidad de los servicios del Asistente de Google varía según el país y el idioma.

Lista de modelos donde estará disponible Apple TV