5 canales de YouTube que te enseñarán a hacer manualidades con mucha facilidad

No es algo nuevo que la plataforma de videos YouTube nos brinde un gran acceso para aprender nuevas habilidades a través de tutoriales. Ya sean de cocina, idiomas, aprender a tocar instrumentos y más, los tutoriales de la plataforma nos han salvado muchas veces la existencia.

Algo que también es muy común, es el gran catálogo que ofrece de tutoriales para hacer manualidades con la famosa técnica DIY (Do It Yourself), de manera sencilla y con materiales que estén al alcance de la gran mayoría.

A continuación, te presentamos una compilación de 5 canales de YouTube abastecidos de tutoriales que te enseñarán a realizar manualidades de manera divertida y fácil:

1. PaperPop

Este canal ofrece la oportunidad de crear con tus propias manos piezas como lámparas, tarjetas o adornos para embellecer tu hogar.

2. Dani Hoyos

Dani es una youtuber experta en arte que te enseña hacer una gran cantidad de manualidades coloridas, así como expone sus creaciones para darte buenas ideas. Además de sus tutoriales sencillos, ofrece técnicas de dibujo para resaltar el atractivo de tus creaciones.

3. Cookies in the sky

Con este canal podrás aprender las grandes y divertidas ventajas del reciclaje y cómo esta manera práctica de hacer manualidades te puede ayudar a realizar stickers, tarjetas o atrapa sueños.

4. Innova manualidades

El canal viene lleno de ideas creativas y fáciles para decorar utencilios escolares para ti o para los niños y niñas que vivan en casa.

5. Ideas en cinco minutos

Este es uno de los canales más populares entre los internautas que disfrutan de hacer manualidades reciclando productos desechables o artículos viejos que ya no pensabas usar, ya sean objetos en desuso, ropa vieja y más, el canal te ofrece grandes ideas para innovar tu hogar de manera sencilla y divertida con lo que ya tenías a la mano.

