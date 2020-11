Todo lo que necesitas saber para hacer tus decoraciones navideñas en casa

Ciudad de México.- La época navideña esta por empezar, es momento de desempolvar el árbol y poner las decoraciones, a pesar de este año tan diferente que hemos vivido no debemos dejar morir el espíritu navideño y que mejor momento para comenzar a crear nuestros propios adornos desde la comodidad de la casa.



Las decoraciones navideñas como esferas, guirnaldas y los envoltorios de los regalos son la esencia de esta época, ya que tienen grandes significados como la alegría, la prosperidad y la magia por esa razón siempre son brillantes, coloridos y llenos de brillo. Estos adornos entre más originalidad y creatividad tengan, serán mejor valorados y no estamos hablando de gastar dinero, ya que los puedes realizar con elementos reciclables que ya tengas en casa como cartulinas, hojas de papel, rollos de papel de baño, platos desechables, entre muchos más.

Crear tus propios envoltorios es lo de hoy, entre más personalizado sea más apreciado será y para realizarlos únicamente necesitas papel kraft, papel periódico u hojas de papel para envolver los regalos navideños, el secreto está en utilizar plumones metálicos o brillantes para crear las decoraciones a lo largo del envoltorio. Puedes guiarte por diseños prediseñados que encuentres en internet o tu realizarlos desde cero, es tu momento para explotar tu creatividad.¿Cuántas esferas de cristal no hemos quebrado en casa? Y si, recibimos grandes regaños porque suelen ser costosas, pero ahora puedes realizar tus propias esferas indestructibles con la ayuda de rollos de papel de baño, pegamento líquido, pintura y plumones. Lo único que tienes que hacer es darle la forma que desees, después decorarlo con la pintura y los plumones y al finalizar debes darle una capa de pegamento líquido para sellar los colores y hacerlo más resistente. Si le das un pequeño impulso a tu imaginación, seguro saldrán adornos padres como monos de nieve, bastones de dulce y un sinfín de ideas creativas.

Es muy probable que estas celebraciones decembrinas no sean como las grandes reuniones que solemos realizar año con año, pero que eso no nos detenga para realizar detalles para nuestros seres queridos. Las tarjetas navideñas son una excelente opción para regalar, ya que las puedes realizar tu mismo y tienen mayor significado para tus allegados. Al igual que los adornos navideños, las tarjetas deben estar llenas de colores y brillo, para ello, solo necesitarás cartulina recortada de la figura que desees, plumones y tu imaginación. Aquí puedes elegir múltiples técnicas de decoraciones como el lettering, el puntillismo, el sombreado, entre muchos más, solo es cuestión de poner en práctica tus conocimientos del mundo del arte.Para Crayola Alternative es muy importante brindar las herramientas necesarias para poder explotar la creatividad al máximo y tener el mayor número de alternativas. No dejemos de lado el espíritu navideño, recordemos que siempre hay una alternativa.

*Fuente:Crayola