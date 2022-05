WhatsApp: ¿cómo leer los mensajes eliminados que te envían?

Seguramente te ha pasado que has recibido un mensaje por WhatsApp y la otra persona con la que estás conversado lo ha eliminado. Pensamos que el otro usuario no puede saber el contenido del mismo, sin embargo, existen aplicaciones capaces de recuperar estos mensajes.

De acuerdo con 20 minutos, una de las apps más relevantes es WAMR, la cual puede ayudarte a descubrir un mensaje eliminado no solamente de WhatsApp, también de Telegram o Facebook. Para esto se vale de una debilidad del sistema operativo de estas redes sociales.

Dado que todos los mensajes que enviamos están encriptados, esta aplicación no puede acceder directamente al mensaje, aunque sí puede registrar la información de las notificaciones del usuario.

De esta forma, hace una copia de lo que van mostrando las notificaciones con toda la información a la que tiene acceso. Aquí se incluye el texto y archivos como imágenes, vídeos, notas de voz, gifs o stickers.

Si alguien nos envía un mensaje por WhatsApp, pero lo elimina de la conversación, WAMR puede avisarte y te permite el acceso al mensaje eliminado sin que la otra persona lo sepa.

Esta app está disponible para Play Store desde hace unos años y tiene más de cincuenta millones de descargas a pesar de sus limitaciones y que no pueda entrar a los mensajes en todos los casos.

Un ejemplo de esto es si tienes desactivadas las notificaciones de un chat específico, la app no podrá ingresar a esos mensajes porque no se habrán producido en forma de notificación. Otro caso en que no queda registrado es si el mensaje llegó cuando estábamos dentro de la conversación.

Por otra parte, si el mensaje fue eliminado previamente de que se haya descargado por completo, tampoco se podrá saber su contenido.

De igual manera debemos considerar que en caso de que la configuración de energía del terminal detenga algunas aplicaciones en segundo plano para evitar el consumo excesivo de la batería, tampoco será posible que lo veamos.

WAMR puede ser bastante útil aunque también es importante mencionar que dicha app no tiene respeto por la privacidad de los usuarios. Aunque no sea considerada maliciosa, el International Institute of Cyber Security la califica de riesgo porque para usarla se deben aceptar gran cantidad de permisos.

Con información de 20 minutos