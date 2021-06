Vive Hermosillo situación crítica por la falta de lluvias: CEA

HERMOSILLO, Sonora.- El acueducto Independencia, que surte a Hermosillo el 30% del total del agua que consume, podría paralizarse en caso de no presentarse lluvias en los siguientes 20 días, por lo que la capital del Estado podría tener problemas de abasto, destacó Sergio Ávila Ceceña.

El vocal ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua aseguró que esta situación no significa que la capital sonorense se quedará sin el vital líquido, ya que se han previsto otras fuentes.

Ávila Ceceña explicó que el acueducto Independencia toma agua de la presa conocida como “El Novillo”, a la cual se le realiza el trasvase desde la presa “La Angostura”.

Es una posibilidad de tantas que si no llegan lluvias y no se pudiese mantener el embalse con estas aportaciones a la presa “El Novillo”, entonces y, solo entonces, se dejaría de bombear para el acueducto en posiblemente 20 días, pero eso no significa que Hermosillo se quedará sin agua”, reiteró.