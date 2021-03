Ven a las vacunas como una “luz al final del túnel”

HERMOSILLO.-Es la vacunación contra el Covid19 una "luz al final del túnel" tanto para el personal médico de Sonora, como para los adultos mayores y sus familias, pues dicen sentir esperanza de poder pronto volver a reunirse con sus familiares o trabajar sin miedo.

"Emocionalmente significa mucho, me da mucho gusto porque estamos en contacto directo con los pacientes y en alto riesgo de contagio, entonces con esto podemos estar más en confianza al trabajar y seguir prestando la atención que necesitan", mencionó la enfermera Ivonne Lizbeth Rivera Pérez, de 40 años.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

La trabajadora del Hospital Militar en Hermosillo, precisó no haber tenido ninguna reacción adversa durante el proceso de vacunación, excepto de un mínimo dolor en el brazo, por lo que invitó a todos los adultos mayores a vacunarse sin miedo y no dudar de que este es el camino más rápido para despedir a la contingencia.

"Hasta ahorita, con las dos dosis que me he aplicado, no he tenido ninguna reacción, sólo el piquete que me duele un poco, pero es todo, es muy similar a otras que me he puesto", agregó.

CONTENTOS POR RECIBIR LA DOSIS

Como ella, los adultos mayores que han recibido la vacuna también dijeron sentirse muy contentos de tener esta oportunidad, pues muchos de ellos no habían visto a sus hijos y nietos por varios meses, y con ello, dijeron sentirse más cerca del esperado reencuentro.

“Estoy bien contenta, muy feliz de que me aplicaran la vacuna porque ya tengo mucho sin salir por miedo al virus. Mis hijos están en Hermosillo y tengo un año que no los veo”, comentó Sara Ahumada, una de las beneficiadas en el Municipio de Mazatán.

Los ciudadanos que fueron vacunados en las áreas rurales del Estado expresaron no haber tenido ningún tipo de efecto secundario, y entre aplausos, festejaron haber podido recibir la primera dosis de su vacuna. "Ya me vacunaron, no duele nada, ni se siente nada.

Ya me siento más segura, ahora sí, porque todos estamos con miedo de que nos pegue la enfermedad y con esto estamos más protegidos", expresó Martha Ofelia Murrieta, de 71 años, originaria de La Colorada. Hasta el momento, las autoridades de salud en Sonora no han dado a conocer que alguna de las personas vacunadas haya tenido algún tipo de efecto secundario o reacción adversa debido al biológico.

No obstante, son cada vez más las personas beneficiadas, quienes ven en cada dosis aplicada una esperanza más para volver a la normalidad que era conocida antes de la pandemia.