Ve Venezia Jasset por los niños de Sonora

HERMOSILLO, Sonora.-Su don como ortodoncista le ha permitido a Venezia Jasset Jordan Bustamante brindar mayor seguridad y una sonrisa sana a niños y adultos mayores en situación vulnerable.

Venezia es originaria de Hermosillo, estudió la carrera de ortodoncista con especialidad en ortodoncia y cirugía máxilofacial, siempre ha conocido el poder de una sonrisa, por lo que desde hace ocho años ha buscado ayudar a que quienes no tienen acceso a la salud dental para que puedan recibir tratamientos gratuitos.

La dentista sonorense forma parte del programa en conjunto con St. Andrews Clinique, Children International Surgery y el Voluntariado Cima para llevar a Sonora cirugías a niños con labio y paladar hendido, así como tratamientos de caries, ortodoncia y limpieza dentales a más de 500 niños.

Desde hace ocho años comenzó como voluntaria en este programa y este año ha sido galardonada con el Premio Sonora a la Filantropía en la categoría Persona.

Siempre me gustó la sonrisa, me gustaba mucho la salud, quería estudiar para ser médico, pero no me encantaba medicina, siempre me fijaba en los dientes y la sonrisa de las personas, mi hermano me dijo que debería ser dentista”, platicó.