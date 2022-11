Vacunarán contra influenza aviar a 5 millones de aves en Sonora

CIUDAD OBREGÓN.- Un total de 5 millones de aves se inmunizarán contra la influenza aviar AH5N1 en las 184 granjas que existen en el Estado de Sonora, informó Plutarco Sánchez Patiño.

El director de la Representación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Sonora, manifestó que a nivel nacional ya se empezó con este programa, y que en el estado comenzará en días próximos.

Las prioridades de vacunación, dijo, es proteger a las gallinas progenitoras y reproductoras por ser el origen de la cadena productiva, puesto que son las madres de los pollos de engorda y las aves que ponen huevos.

Explicó que, hasta la fecha, se ha detectado influenza aviar en 4 granjas en las limitantes de los municipios de Cajeme y Bácum en las que se han sacrificado 410 mil 439 aves y que los contagios no se han extendido a otros municipios.

Por la atención oportuna se ha concentrado y controlado esta enfermedad en el Estado, a diferencia de otros estados y otros países, hasta el momento no ha habido desabasto de productos, porque tenemos producción por toneladas de huevo, casi 250 al día, y pueden circular, siempre y cuando las granjas tengan exámenes cada 5 días, si no salen positivos siguen circulando y así hemos logrado que no se pare la comercialización”, subrayó.