VIDEO | Premio Sonora a la Filantropía: "Gil" busca disminuir impactos del muro entre México con EU con apoyos a sonorenses

Powell B. Gillenwater, originario de Arizona, desde hace 34 años vive para ayudar a los habitantes más vulnerables de Agua Prieta, Sonora, a quienes encontró por equivocación en su camino mientras se dirigía a Nogales.

Gillenwater fue distinguido en la Categoría de Persona dentro de la edición número 15 del Premio Sonora a la Filantropía junto con Caffenio y Banco de Alimentos de Hermosillo, en las categorías de Empresa e Institución, respectivamente.

Cuando Powell era un niño, sus padres lo llevaban de forma constante a Nogales, donde vio las necesidades económicas que vivían los habitantes de la frontera con México y esas imágenes nunca las pudo borrar de su mente.

En 1987 mientras cenaba y bebía en Acción de Gracias con sus padres y hermanos se vio rodeado en abundancia y pensó en todas esas personas que no tenían la manera de cubrir sus necesidades básicas y se levantó de la mesa acompañado de uno de sus hermanos para ir a llevarles alimento.

Me di cuenta que no podía seguir cenando y bebiendo mientras otras personas no tenían qué comer, me levanté de la mesa y mi hermano me siguió, compramos 2 mil dólares en comida y nos fuimos a Nogales a repartirla pero en el camino me pasé la vuelta y terminé en Agua Prieta”, externó.