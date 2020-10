Urgen empresarios a ciudadanos a cumplir reglas sanitarias 

HERMOSILLO, Sonora.- Ante el incremento de contagios por Covid-19 en las últimas semanas, dirigentes empresariales en Sonora hicieron un llamado urgente a los ciudadanos para acatar las medidas sanitarias y así controlar la expansión del virus.



En un video donde participan de manera alternada los líderes de organismos de sectores como de restaurantes, comercio, servicios, minería, vivienda, industria y manufacturas y salud, entre otros, señalan que un nuevo confinamiento no es lo mejor para nadie.



“Ayúdanos a no relajar las medidas para que los contagios no se sigan incrementando, no seas parte del problema, sé parte de la solución para que esto acabe pronto”, piden a la población.

Redoblemos esfuerzos VS Covid. El cierre de actividades productivas no garantiza mitigar contagios, pero si somos responsables y cuidamos a los nuestros, tendremos mejores resultados en salud y economía. pic.twitter.com/FS1ZGmlLNm — Gerardo Vazquez (@gerardo1st) October 30, 2020



El jueves, el Consejo Estatal de Salud aprobó nuevas medidas de restricción para algunas actividades sociales y productivas, encaminadas a reducir la interacción de personas en sitios públicos y de trabajo, con el fin de reducir los contagios que van a la alza.



El Covid es una realidad que nos ha causado graves daños, los contagios y fallecimientos continúan y están en crecimiento, los hospitales se están saturando y de nuevo el personal médico está agotado, el rebrote es una realidad”, destacan.



Ahora, dicen, se vive un momento crítico en que la salud, la vida y la economía de los sonorenses están en juego, por lo que invitan a no bajar la guardia y continuar con la aplicación de medidas y protocolos en casa, en el trabajo y en la calle.



Los dirigentes empresariales llaman a utilizar el cubrebocas, lavarse las manos de manera frecuente y conservar la sana distancia.



“Ayudemos a las autoridades, ayudémonos todos, cerrar las actividades productivas no garantiza la mitigación del contagio, cuídate tú, cuida a tu familia, sé parte de la solución para que pronto podamos volver a estar reunidos con amigos y familiares sin temor a contagiarnos”, solicitan.



En el video, con duración de un minuto y 45 segundos, invitan a los ciudadanos a ser responsables como hasta hoy, pero también a redoblar el esfuerzo.



“Las industrias sonorenses están comprometidas para cuidarte a ti y a tu familia, ten la confianza de que lo seguiremos haciendo, desde nuestras empresas seguimos tomando las medidas para reducir y prevenir los contagios de Covid-19”, señalan.



Llamaron a ser creativos y utilizar cualquier medio para invitar a familiares, amigos y amigas a que cumplan con los protocolos de salud, que suspendan actividades que no sean necesarias y a ser responsables con la salud de todos.

El el video participan los dirigentes de Index Sonora, Canacintra Hermosillo, Canirac Sonora, Asociación de Mineros, Canaco Hermosillo, Canadevi Sonora, Gimnasios Unidos por la Salud y Canacope Hermosillo.