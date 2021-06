Urge apoyo para Comandante de la Policía de Hermosillo baleado por gastos médicos

HERMOSILLO, Sonora.- El comandante de la Policía de Hermosillo, Francisco Coronado Camacho, que fue herido por proyectil de arma de fuego en el ejercicio de su deber, pide el apoyo de la comunidad para gastos médicos.



Jesús Abundes Moreno, presidente de la asociación de policías de nombre Centuriones y Titanes A.C., explicó que el agente fue herido de bala en su pierna el pasado sábado en el operativo que ocurrió en la colonia Unión de Ladrilleros.

Murió un agente y dos heridos

En este lugar el responsable de zona, Jesús Humberto Echeverría, perdió la vida y dos agentes resultaron lesionados, entre los heridos está Coronado Camacho.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Lo delicado es que no lo han operado y requiere una operación que se supone que debe de cubrir el mismo Isssteson y no lo hace, ahora hay que recaudar dinero para poder operarlo”.

Desde que fue herido por impacto de bala el pasado 5 de junio, reiteró, ha estado en el Isssteson, sin embargo no ha sido operado porque la cirugía es costosa y no lo cubre esta institución médica.



Ahora esperan que lo trasladen a un hospital particular, pero no hay una Autoridad que asuma la deuda, y asegura que le corresponde al Ayuntamiento de Hermosillo.



Si usted desea apoyar al comandante Camacho puede depositar al número de cuenta 4213-1693-0783-3564 en la tarjeta HSBC.