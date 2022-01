Trabajadores del Ayuntamiento de Hermosillo toman calles por tercer día consecutivo

Más de 100 trabajadores del Sindicato de Ayuntamiento de Hermosillo tomaron por tercer día consecutivo las calles de la ciudad. Salvador Díaz Olguin, líder del sindicato manifestó que hasta el momento no se ha tenido una respuesta positiva por parte de la autoridad municipal.

Tienen dirigentes políticos posturas encontradas sobre cargo en SRE de Claudia Pavlovich

El nombramiento de la ex gobernadora Claudia Pavlovich Arellano como cónsul de México en Barcelona no es un pacto de impunidad para cubrir presuntas irregularidades de su Gobierno, aseguró Alfonso Durazo Montaño. El Gobernador del Estado recalcó que las investigaciones a presuntos actos de corrupción no se detendrán, pero se respetarán los procesos y la presunción de inocencia.

Instalan Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes

El Gobernador Alfonso Durazo tomó protesta a los miembros Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, donde se le dará garantía de los derechos de los menores. La secretaria ejecutiva de Sipinna Sonora, Carmen Lucía Munguía, aseguró que trabajarán en conjunto para sumar liderazgos como ta lo han hecho con algunos niños.