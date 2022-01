Tienen dirigentes políticos posturas encontradas sobre cargo en SRE de Claudia Pavlovich

El nombramiento de la ex gobernadora Claudia Pavlovich Arellano como cónsul de México en Barcelona no es un pacto de impunidad para cubrir presuntas irregularidades de su Gobierno, aseguró Alfonso Durazo Montaño.

El Gobernador del Estado recalcó que las investigaciones a presuntos actos de corrupción no se detendrán, pero se respetarán los procesos y la presunción de inocencia.

A estas alturas de mi vida no estoy para proteger a nadie que haya cometido una irregularidad en el cumplimiento de su responsabilidad, precisamente por eso es que tenemos ese número de auditorías en curso”, dijo.

Este miércoles se realizará una conferencia de prensa donde el contralor Guillermo Noriega presentará avances de auditorías al Gobierno anterior y adelantó que al momento hay 142 auditorías regulares y 17 especiales a 14 dependencias estatales.

Actualmente se revisa el llamado cártel inmobiliario, la venta de activos del gobierno y la designación de notarías, pero se hará con responsabilidad.

Posturas encontradas ofrecieron ayer políticos sonorenses en relación al nombramiento de la ex gobernadora Claudia Pavlovich Arellano como cónsul de México en Barcelona, España.

Para Ernesto Munro Palacios, ex dirigente del PAN en la entidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador premia a quien se pone de rodillas, la sumisión, la docilidad y el entreguismo, y por supuesto, también a la que le haya entregado el Estado sin siquiera presentar pelea en apoyo al candidato de su partido.

“Creo que traicionó, en primer lugar, a los sonorenses, con una actitud de esa naturaleza, pero también se traicionó a sí misma porque, aparte de no haber dado resultados, será recordada como la gobernadora que entregó a su candidato, al candidato de la alianza y el Gobierno a Morena”, resaltó.

Me sorprende la sociedad, esto siempre lo supimos. fue obvio y tangible el hecho de que a Ernesto Gándara lo entregaron en canal. El fundador del PAN, Don Manuel Gómez Morín, decía: “Que no haya ilusos para que no haya desilusionados”, agregó.