Responsabilidad para mitigar Covid, pide Salud Sonora

Enrique Clausen, secretario de Salud Sonora, llamó a ser responsable y no hacer más reuniones para proteger a las familias ante coronavirus, pues "ya no hay más oportunidades"; es momento de resguardarse, sentencia.

México adquiere las vacunes más eficaces

Pfizer, Moderna y Sputnik V han sido tres de las vacunas que mayor eficacia han mostrado y todas ellas han sido adquiridas por México. The Lancet, revista científica, respalda la información.

Registro no define orden al vacunar

Si tienes 60 años o más y no has logrado registrarte en el portal de vacunación, no te preocupes. Hugo López-Gatell explicó que esto no definirá el orden para la aplicación de la inyección, sino que la edad será lo que lo determine.