Aplican segunda dosis en Guaymas, Cananea, Agua Prieta y SLRC

La aplicación de la segunda dosis contra Covid-19 en adultos mayores de 60 años en Sonora continúa; actualmente, la aplicación se lleva a cabo en Guaymas, Cananea, Agua Prieta y San Luis Río Colorado, informó Enrique Clausen Iberri. El Secretario de Salud recordó que también adultos mayores de 60 años han recibido la segunda dosis en los municipios de Cumpas, Nacozari, Ímuris, Plutarco Elías Calles, Santa Ana, Nogales, Magdalena y Caborca.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Se vacuna AMLO con AstraZeneca

Con un llamado a los adultos mayores que no se han vacunado contra a Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador se vacunó con AstraZeneca durante la conferencia matutina. AMLO afirmó que la aplicación de la vacuna no le dolió e invitó a los adultos mayores que no se han aplicado la primera dosis, aprovechar y hacerlo en la segunda.

EU recomienda no ir a México "por Covid y crimen"

El gobierno de Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos no viajar a México, no solamente por la pandemia del Covid-19, también por incremento de la delincuencia y el secuestro. El Departamento de Estado estadounidense actualizó la alerta de viaje que revisa cada 6 meses, en donde posiciona a México en nivel 4, en donde dice a sus ciudadanos que no viajen.