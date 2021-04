AMLO recibe la primera dosis de vacuna AstraZeneca contra Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- Con un llamado a los adultos mayores que no se han vacunado contra a Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador se vacunó con AstraZeneca durante la conferencia matutina.

“Hacer un llamamiento a todos los que se están quedando sin aplicarse la vacuna. Decirles que no hay riesgo, no hay peligro, no hay reacciones graves, estamos dándole seguimiento a todos lo estudios que se están haciendo en el mundo”, dijo.