VIDEO: “Tremendos calabazones” cosechan en San José de Batuc Sonora

SAN JOSÉ DE BATUC, Sonora.- Luis Velásquez Encinas es un residente de San José de Batuc y desde hace varios años siembra calabaza grande para consumo propio, pero este año logró cosechar varios ejemplares que llegaron a pesar hasta 40 kilos.

En su rancho ubicado a 160 kilómetros al Oriente de Hermosillo, es donde el hombre de 66 años de edad, sembró y cosechó la calabaza grande en un espacio que destinó especialmente para ello, pero a pesar de que desde hace varios años siembra el tubérculo, esta temporada se llevó una gran sorpresa.

Explicó que la semilla se planta en los meses de lluvia, iniciando en julio y para finales de octubre y principios de noviembre, es cuando se empieza a cosechar, pero este año, las lluvias registradas en la temporada ayudaron al desarrollo sano del fruto y su tamaño se incrementó.

Ahora, este año, sí se lograron todas, pero hay años que, cuando no llueve mucho, viene un gusano, una larva, que se come la mata, se come el tronco de la mata y se seca, y ahora este año estuvo bueno y el 90 o 95% de las matitas estuvieron buenas y se lograron”, indicó.