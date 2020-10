Trabajadores del Cobach bloquean cruce de Rosales e Hidalgo

HERMOSILLO, Sonora.- Docentes y otros trabajadores del Colegio de Bachilleres de Sonora se manifiestan este viernes con un bloqueo en la calle Rosales y bulevar Hidalgo, como protesta por la falta de pago de una quincena.

Eleazar Herrera Araujo, secretario general del Sindicato de Trabajadores y Empleados del Cobach (Stecbs), expuso que el jueves debieron recibir el pago de la quincena pero les argumentaron que no se recibió el recurso de la Federación.

Señaló que la dirección del Cobach les pidió comprensión, pero para ellos es imposible esperar más tiempo porque tienen compromisos económicos que cumplir.

“Los trabajadores no podemos esperar, hoy es viernes y si no nos pagan hoy o mañana ya no nos van a pagar hasta la otra semana”, añadió.

Herrera Araujo expuso que mantendrán la manifestación durante una hora mientras reciben alguna respuesta, ya sea del Gobierno estatal o federal.