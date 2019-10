"Todos empezamos a gritar y de ahí ya no supe nada": Pasajero

NAVOJOA, Sonora.- Momentos de terror vivieron la madrugada de ayer 30 empleados de una empresa maquiladora de arneses de esta ciudad, cuando el camión que los llevaría a sus casas cayó 6 metros al canal del dren de esta ciudad, resultando con lesiones diversas.

Saúl Osvaldo, uno de los pasajeros, narró que a la 01:05 horas de ayer terminaron una ardua jornada laboral y los obreros abordaron con ansias el camión que los llevaría a sus domicilios a las comunidades de Tesia y Tierra Blanca, pero a pocos metros de iniciar el viaje un estruendo que sorprendió a todos desató el caos.

"Algunos venían dormidos, otros con el celular y otros platicando, de repente botó el camión y algo tronó, al parecer la llanta", abundó, "el camión se empezó a colear, todos empezamos a gritar y de ahí ya no supe nada hasta que estábamos tirados en el fondo del canal".

Quienes tenían sólo lesiones leves lograron salir por si solos del camión, agregó, pero los que se fracturaron tuvieron que esperar a los cuerpos de emergencia.

"Yo me salí porque ya no aguantaba estar ahí adentro, se me iba la respiración", añadió, "después llegaron los bomberos y abrieron el camión (por el techo)".

De acuerdo al primer reporte policiaco el accidente ocurrió a la 01:30 horas de ayer con saldo de cuatro personas con fractura, tres dislocados y 23 con golpes leves.

El chofer del vehículo Unibus Internacional, color blanco, modelo 2001, sin placas, se dio a la fuga.

Los lesionados fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes apoyados por bomberos y carros particulares trasladaron a los afectados a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social de esta ciudad.