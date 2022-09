Tienen pescadores bajas capturas de camarón en bahía y altamar

SONORA.-Por la falta de Inspección y Vigilancia, la temporada de camarón en bahía y altamar ‘tronó’ en la costa de Sonora, al reportar los pescadores ribereños de dos a tres kilos por viaje, mientras que los tripulantes de barcos apenas completan 150 kilos por noche trabajada.

Gilberto Cota Valdés, presidente de la Federación de Cooperativas de Empalme, señaló que al eliminar el Gobierno federal los recursos para llevar a cabo el programa de Inspección y Vigilancia en el que participaban armadores, ribereños, oficiales de pesca y marinos, el ‘oro rosado’ quedó a merced de los ‘guateros’.

Te puede interesar: Zarpan a la búsqueda del camarón el 40% de los barcos de Guaymas

“Este año a diferencia de los anteriores la captura de camarón en la bahía se acabó antes de iniciar, porque ahora nadie reportó buenas capturas. Hemos recibido pangas con tres camarones, eso nos habla de que la especie fue saqueada desde que se vedó en marzo del año pasado”, denunció.

Los pescadores ribereños, dijo, han solicitado al Estado a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos Pesca y Acuacultura (Sagarhpa) que los apoyen con vigilancia en el mar, porque una interceptora de la Secretaría de Marina no es suficiente para detener la pesca clandestina.

“Antes se habilitaban barcos camaroneros con una panga amarrada donde iban a bordo pescadores, oficiales de pesca y marinos en diferentes puntos del litoral y no voy a decir que no nos ganaban con un lance los ‘guateros’, sí lo hacían, pero era uno, ahora no hubo un día que no salieran a pescarlo”, aseguró.

Te puede interesar: Salen barcos de Yavaros en busca del “oro rosado”

En altamar el panorama es similar, pues la flota mayor no ha logrado tener un lance de más de una tonelada como ha sucedido en años anteriores en el primer viaje, debido a la escasez que hay en las costas del Centro y Sur de la entidad.

“Parece que estamos en el último viaje de pesca del camarón, todo está muy triste en el mar, ni las pangas ni los barcos hemos tenido un buen inicio. Este año no hubo videos de barcos que se ‘encocharon’ porque no hay camarón en ningún lado, ya hemos recorrido todo el Sur y Centro, y nada, hemos sacado más basura que camarón”, externó el pescador Alfredo Soto.