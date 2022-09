Tiene 'Pity' Altamirano amarga visita a Hermosillo

Al igual que lo hizo en el torneo Clausura 2020, Héctor Altamirano se encontró el pasado miércoles con un estadio Héroe de Nacozari vacío para enfrentar a Cimarrones de Sonora, pero esta vez se llevó un duro golpe de sus ex dirigidos.

El “Pity” visitó Hermosillo hace dos años dirigiendo al Celaya, y en aquella ocasión la pandemia de Covid-19 ya había suspendido la presencia de aficionados en los estadios; esta vez fue la postergación del juego por la lluvia del martes lo que dio pie a que este se realizara un día después a puerta cerrada.

“Contento de volver, mi etapa aquí fue algo padre, algo importante, desafortunada o afortunadamente nos llevaron a otro proyecto, pero siempre agradecido de volver acá”, comentó tras caer 1-2 al mando de Correcaminos.

Quien dirigiera a Cimarrones durante el Apertura 2018 admitió que la derrota ante los sonorenses le supo amarga, pero sobre todo habló del mal torneo que han tenido sus ahora pupilos en el Apertura 2022, donde marchan como uno de los últimos lugares de la tabla.

“Esta es la sintonía de lo que hemos sido nosotros durante el torneo, no logramos finalizar los partidos, no logramos pegar; durante algunas ocasiones íbamos en superioridad, dos contra uno, tres contra uno, y no logramos finalizar.

“Antes del gol del triunfo de Cimarrones tuvimos otra acción donde estábamos tres contra dos y no logramos capitalizar, entonces eso va generando desconfianza y al final ocurre lo que nos ocurrió, que tampoco logramos sostener en nuestra área al equipo rival”, expresó.

Héctor Altamirano dejó Cimarrones de Sonora tras el Clausura 2018 para fungir como asistente de Gustavo Matosas cuando este fue contratado para dirigir a la selección de Costa Rica.