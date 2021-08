Tercera ola de Covid en Sonora: Pediatras ven más casos de contagio en niños

HERMOSILLO.- Son los menores de edad las principales víctimas de la relajación de las medidas preventivas contra el Covid-19, y son los eventos sociales y actividades de recreación los que han causado este incremento de casos, consideran pediatras.

“Los niños están siendo más sintomáticos que en las olas o temporadas pasadas”, afirmó la neumóloga pediatra Michell Martínez Bañuelos.

“Personalmente he visto un incremento muy importante en el número de pacientes pediátricos: Prueba de esto es que tengo tres semanas viendo niños con Covid todos los días”.

La especialista en salud pulmonar comentó que si bien las variantes de Covid-19 han podido influir en este incremento, no son la razón principal, sino los eventos sociales y actividades de recreación donde suceden los contagios.

“Esto (el incremento) puede deberse a la variante Delta, sí, pero también a que se han relajado mucho las medidas con los menores, porque si bien no estuvieron yendo a la escuela, sí van a campamentos de verano, acuden a albercadas, graduaciones y más eventos sociales”, señaló.

En cuanto a los niños que hemos visto más complicaciones es en adolescentes, de los 12 a los 18 años de edad, no necesariamente con comorbilidades, he tenido pacientes sanos y deportistas que me han hecho complicaciones pulmonares y cardíacas”, lamentó.