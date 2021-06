“Tenerlo en mis brazos otra vez”: El deseo del padre de un joven desaparecido

HERMOSILLO, Sonora.- “Volver a agarrarlo, abrazarlo y besarlo, sería el mayor regalo de toda mi vida… tenerlo en mis brazos otra vez”. Ese el deseo más anhelado de Manuel Torres, padre de Cristian David, desaparecido en Hermosillo.

En agosto de 2020 la vida de la familia Torres cambió: El joven de 17 años vacacionaba en la capital sonorense cuando, después de salir a la tienda, ya no volvió.

Han pasado 10 meses de aquello y no hay día que Manuel no busque en las calles, en el monte, a su hijo, con la esperanza de hallarlo vivo “o como sea, pero encontrarlo”.

Desde que Cristian David desapareció, su padre renunció a su trabajo para unirse a las Madres Buscadoras de Sonora para salir con ellas a buscar el rastro de su hijo hasta debajo de las piedras.

Estoy desempleado porque me dedico más a estarlo buscando a él; ahorita no hay un negocio o una empresa que me pueda dar la facilidad de salir a buscarlo. Tuve que renunciar a mi trabajo para poder salir a buscarlo”, manifestó.

Portando una camiseta con la imagen de su hijo, Manuel pregunta y entrega volantes por las calles con la esperanza de que alguien lo haya visto. En su vehículo colocó la imagen de Cristian David y el número de las Madres Buscadoras en el que reciben información de forma anónima.

Manuel y su familia nunca pensaron formar parte de las estadísticas: Según datos de las Madres Buscadoras, hay más de tres mil desaparecidos en Sonora.

El padre de familia asegura que no quiere justicia, pues su único deseo es encontrar a Cristian y abrazarlo.

No tenemos nada… especulan, pero de especulaciones no vive uno. Ese día se nos acabó la vida a toda la familia, todo se derrumbó, no sabemos nada. Va uno y busca y no nos dicen nada”, lamentó.