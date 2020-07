Sufren pacientes de Covid por alto costo y desabasto de medicamentos

Los sonorenses que enferman de Covid-19 se enfrentan no sólo a la incertidumbre y al temor de contagiar a otros. A ello se le suma ahora la dificultad para acceder a los medicamentos recetados para atender el cuadro clínico.

Quienes encuentran los pocos fármacos disponibles en venta aún deben pagar los costos que se han elevado entre el 30 y el 100%, debido a la alta demanda de los mismos.

Rosa Delia Minjárez, de Guaymas, cuenta que sólo en quince días su familia gastó unos 20 mil pesos entre medicamentos y oxígeno para atender a su mamá, quien es paciente con Covid-19 y se encuentra en tratamiento en su casa.

“Es bien duro enfrentar esto como familia porque es una enfermedad nueva, que ni los médicos conocen”, señala.

Además de los problemas económicos, algunos miembros de su familia han tenido ansiedad y estrés por lo difícil que es encontrar los medicamentos y el oxígeno.

“DESAPARECE” EN POCAS HORAS

A principios de este año, antes de que el coronavirus fuera declarado pandemia, el costo de la ivermectina era de entre 90 y 100 pesos, según un empleado de una farmacia de Ciudad Obregón. Ahora, agrega, el precio es de 289 pesos.

Pero aunque los pacientes con Covid-19 y sus familiares estén dispuestos a pagar estos precios, primero deben hacer lo más difícil: Encontrar el medicamento.

Ante la creciente demanda y la escasa disponibilidad, algunas farmacias han colocado en sus puertas letreros para indicar que no hay ivermectina ni azitromicina, dos de los fármacos más buscados.

“Se agotaron a principios de la semana pasada y no han vuelto a surtir en ninguna de las presentaciones del medicamento”, refiere el empleado de una farmacia de la colonia Balderrama, en Hermosillo.

La situación, sin embargo, no es exclusiva del Centro y Sur de Sonora. En Agua Prieta, hay farmacias donde no les han surtido nuevas cajas de pastillas en tres semanas y no tienen fecha para recibirlas de nuevo.

“Ayer nos llegó pero se acabó en un ratito, una persona se llevó ocho cajas”, asegura el dependiente de una céntrica farmacia de Nogales, sobre el oseltamivir, otro medicamento que se ha mencionado como opción para tratar Covid-19.

EN EL “MERCADO NEGRO”

Con o sin Covid-19, muchas personas han optado por comprar ivermectina y azitromicina en grandes cantidades para tener de reserva “por si acaso”, mientras que otros lo han hecho con fines de reventa a sobreprecio.

En Guaymas, los usuarios de redes sociales denuncian que la familia de un conocido médico bariatra acaparó un lote de ivermectina y prácticamente dejó en desabasto a dos farmacias del puerto.

Una presunta cuñada del médico ofreció a través de sus redes la azitromicina de 500 miligramos con tres tabletas en 200 pesos, mientras que la ivermectina, de dos pastillas, en 250 pesos. Contactada por EL IMPARCIAL, la mujer confirmó los precios y refirió que en ese momento no tenía en existencia.

También a través de redes sociales, habitantes de Agua Prieta piden ayuda para encontrar los medicamentos. Algunos ciudadanos aseguran contar con varias cajas, las cuales ofrecen hasta en 800 pesos.

“SON UNOS INGRATOS”

Para Manuel Andrade, un día de búsqueda se convirtió en miles. Residente de San Pedro de la Cueva, además del temor por estar contagiado tuvo la sensación de que no encontraría el medicamento que le habían recetado para la enfermedad.

Preguntó por teléfono en varias farmacias de Hermosillo y se apoyó en las redes sociales para buscar el fármaco con sus familiares y conocidos.

"Me decían que en esta farmacia había, que en la otra, preguntamos por teléfono y (nos decían) que se agotó, que hasta la semana que entra, lo teníamos que pedir a Guadalajara, pero por fin encontramos en una farmacia de Ures, y pues fueron por ella hasta allá”, relata.

Manuel confiesa que llegó a pensar que su única opción sería comprar la medicina en reventa, pero le pedían por lo menos 900 pesos, cuando el precio en farmacias de Hermosillo era de 458 pesos.