Sonorenses decidirán si usan o no el cubrebocas: Salud

HERMOSILLO, Sonora.- Pese a que se derogó la Ley 171 que exigía el uso obligatorio del cubrebocas en Sonora, quedará a decisión de la población consciente e informada si continúa con su utilización, advirtió el secretario de Salud, José Luis Alomía Zegarra.

La ciudadanía no debe confundir el tema de la derogación de la obligatoriedad del uso de cubrebocas con el uso de cubrebocas. Lo que se derogó fue la obligatoriedad de su uso, nosotros lo que queremos es que las personas tomen la decisión consciente y en juicio e informada de cuándo y cómo y quiénes pueden o deben seguir usando el cubrebocas y quiénes ya no”, puntualizó.

El funcionario aseguró que en Sonora el número de casos de Covid-19 no ha aumentado como en otras entidades y hoy en día los síntomas, aunque son similares al inicio de la pandemia, la vacunación ha disminuido la afectación en la salud de los enfermos.

Apuntó que en la última semana no se registraron defunciones y del total de los casos que se atendieron, sólo dos requirieron hospitalización, y uno de ellos no contaba con ninguna vacuna y el otro no tenía el esquema completo.

POCOS CASOS

Obviamente el sistema de vigilancia epidemiológica continúa el monitoreo y lo vamos a seguir haciendo diario”, subrayó.

La dependencia, dijo, mantendrá las recomendaciones y medidas sanitarias establecidas al momento, continuará con la vigilancia epidemiológica y el monitoreo diario con las diferentes jurisdicciones sanitarias para ver el comportamiento de la pandemia.

Alomía Zegarra agregó que a dos años de la pandemia por Covid-19, los ciudadanos ya saben cuáles son las acciones de prevención que deben seguir, aunque la principal de ellas es la vacunación.

Indicó que trabaja de la mano con la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) en mesas específicas para establecer los lineamientos y acciones que se emplearán en el siguiente ciclo escolar, aunque eso se empatará de acuerdo con lo que especifique la Secretaría de Educación Pública (SEP).

COMERCIOS LO EXIGEN

Los comercios de diferentes giros en el Centro de Hermosillo continúan exigiendo eluso del cubrebocas y aseguran que lo harán hasta quelas autoridades les comuniquen lo contrario.

Todos como norma oficialasí se pide, en todos los establecimientos se está recibiendo así, vamos a permitir queentren con cubrebocas hastaque se nos vuelva a mandarpor parte del sector salud anosotros, nosotros seguimosnormas de ellos”, dijo Elizabeth Yanini, de 25 años, gerente de restaurante.

Las mascarillas las exigenen los pequeños comercios como son peluquerías, farmacias o en las grandes cadenas comerciales y también en el transporte urbano.

Exijo el cubrebocas, perono hacen caso, quieren golpearal operador, se los voy a dejarde pedir hasta que me digan, amí en lo personal hasta que medigan, se va a seguir exigiendohaga caso o no el usuario, hasta que a mí me digan”, opinó Francisco García, de 50 años,operador de camión.

El Congreso del Estado aprobó el martes la eliminación del uso del cubrebocasen espacios públicos, durante la sesión extraordinaria otorgándoles con esto la decisiónal ciudadano si usa o no usa esta medida de protección.