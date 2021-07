Sonorense Lauro Espinoza busca bajar Torre de Dubai de "Cangrejo"

Después de más de 35 años corriendo hacia atrás e imponiendo récords alrededor del mundo, el sonorense Lauro Espinoza se encuentra enfocado en su siguiente gran reto: Bajar la Torre de Dubai corriendo con su peculiar modalidad de espaldas.

El ahora conocido como el “Cangrejo Mexicano” ha ganado popularidad gracias a su estilo único de recorrer grandes distancias, sin embargo, afirmó que lo que necesita actualmente es el apoyo de un patrocinador que pueda solventar los costos del viaje y los jueces que avalen su hazaña.

“Busco un gran sueño, que es bajar la Torre de Dubai. Creo que soy el único en el mundo que lo puede lograr con suma facilidad, pero lo más difícil para mí es el patrocinador; ando tocando puertas para poder cumplir este gran reto.

“Son 165 pisos, 3 mil escalones y 883 metros de altura; pero para mí es sumamente fácil, porque cuando yo bajé la Pirámide del Sol, la Torre Latinoamericana y la Pirámide de la Luna en 2011, hice 7 minutos 10 segundos entre las tres”, recordó.

Lauro Espinoza bajando las Pirámides de Teotihuacán.

El empalmense, que actualmente cuenta con 59 años de edad, asegura estar aún en condiciones para seguir ampliando su legado, el cual incluye 26 récords mundiales bajo esta modalidad.

“Yo corría 21 kilómetros de frente, pero nunca llegué a correr un maratón (de frente). Empecé corriendo 10 kilómetros hacia adelante y a los 10 minutos me volteaba y corría 5 kilómetros hacia atrás.

“Nunca me he caído, soy especialista en bajar montañas y edificios, no hay nadie en el mundo que lo haga. Este don se debió a una gran preparación, pero sobre todo a la disciplina que tengo dentro y fuera del deporte”, comentó.