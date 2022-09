Sonorense Abel Perea correrá el Maratón de Londres

El sueño de correr un maratón en cada continente del mundo sigue vigente para el sonorense Abel Perea, quien este domingo participará en su segundo ‘major’ en la mítica ciudad de Londres, Inglaterra.

Luego de concluir seis maratones en México y Estados Unidos, entre ellos el de Chicago, el originario de Navojoa tendrá ahora la oportunidad de competir en Europa y buscar mejorar la marca conseguida este año en Mesa, Arizona (3:24.40 horas).

“Hace diez años corrí mi primer 21K, aquí en Hermosillo, y cuando lo corrí, dije ‘mis piernas dan para más’. En 2014 corrí mi primer maratón en San Francisco, no con mucha preparación; realmente lo que me motivó, básicamente, es que siempre he sido algo hiperactivo, he hecho ejercicio toda mi vida.

“He sido nadador, beisbolista, había trabajado bastante en el gimnasio, pero así de correr un maratón lo experimenté hasta en 2014. Obviamente no me fue tan bien, pero me enamoré y dije ‘de aquí soy, voy a estar haciendo uno cada año’; esa es mi meta”, comentó.

Perea Corral actualmente forma parte de equipos como Konica, Independent Runners y Los Milleros, aunque en esta ocasión sólo él y una corredora de Ciudad Obregón representarán a nuestro estado en la capital inglesa.

“Hace cinco años tenía la intención de ir a Londres, luego pasó lo de la pandemia y no se pudo, en 2021 tampoco se pudo; pero este año hubo una oportunidad a través de una agencia, porque ahí no es clasificatorio, ahí tiene que ser a fuerzas por una agencia que maneja este tipo de eventos, o a través de la caridad, que es sumamente costoso”, añadió.

El Maratón de Londres se correrá el próximo domingo a la 1:00 de la mañana (tiempo de Sonora).

ÉL ES…

Abel Perea Corral

Edad: 43 años

Oficio: Maestro

De: Navojoa/Hermosillo