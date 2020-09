Sonora se mantiene en amarillo y a la baja en casos de Covid-19

HERMOSILLO, Sonora.- A casi un mes de haber cambiado el Semáforo Sanitario de Naranja a Amarillo, Sonora se ha mantenido con un patrón descendente en el número de casos de Covid-19, junto con otras 26 entidades federativas.

El subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell, en la conferencia vespertina que ofreció ayer en la Ciudad de México, informó que Campeche cumplió doce semanas con descensos continuos, lo que lo llevó a pasar a Semáforo Verde.

Apuntó que en el caso de Sonora, Sinaloa y Chiapas, tienen entre seis y ocho semanas que registran una disminución en el número de casos positivos, mientras que Durango y Querétaro tienen actividad a la alza, y en la Ciudad de México y Jalisco están en calidad de meseta.

“Tenemos 27 entidades federativas que se encuentran en un patrón descendente, es decir disminuyen diariamente el número de casos registrados, de hospitalizaciones, el numero de muertes y porcentaje de positividad, se comportan en general estos cuatro indicadores muy consistentes”, puntualizó.

Llamó a la sociedad a no bajar la guardia porque la pandemia no ha terminado aún y aunque la mayoría de los estados reporte una disminución en los casos, el virus sigue presente y eso hace que México no esté exento de un rebrote como ha pasado en algunas regiones del mundo.

A la sociedad en general, invitó a evitar salir de sus hogares por actividades no esenciales, mantener la sana distancia, el lavado de manos, estornudo de etiqueta y usar cubrebocas para que más estados puedan pasar al Semáforo Verde como Campeche.

A finales de agosto, se decretó el cambio del Semáforo Sanitario de Naranja a Amarillo, al registrar una baja en el número de casos confirmados, hospitalizados y fallecimientos en la mayoría de los 72 municipios.

La Secretaría de Salud en Sonora, ayer informó que se confirmaron 216 nuevos casos, con lo que suman un total de 32 mil 712, de los cuales 28 mil 706 ya se recuperaron y 2 mil 875 fallecieron.

El secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri, en su informe sobre Covid-19, señaló que un 30% de los contagiados aún en edad joven van a vivir con secuelas físicas y psicológicas a corto y largo plazo.

“No seas parte de las estadísticas, no es momento para descuidarnos”, finalizó.