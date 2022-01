Sonora podría alcanzar los 3 mil casos de Covid-19 al día, pronostican especialistas

La cifra de contagios de Covid-19 podría rondar en los 3 mil casos al día, debido al poder de contagio de la nueva variante Ómicron y su corto periodo de incubación, afirmaron médicos.

Alejandro González Mares, infectólogo pediatra del sector privado, señaló que la cifra de nuevos casos presentada ayer en el Estado, 998, podría ser rebasada al doble o al triple dentro de unos 10 días.

Sigue habiendo muchos casos pero no a la velocidad en la que había días antes”, afirmó el médico internista Alberto Monteverde. “Eso nos habla que estamos llegando al pico, por lo que cercano a los mil 500 e incluso 3 mil (diarios) no sería descabellado llegar, pero no en tan poco tiempo, está cediendo la velocidad de contagio”.