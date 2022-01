Ómicron en México: Estima experto que nueva ola de Covid acabe en tres semanas

CIUDAD DE MÉXICO.- El Dr. Francisco Moreno, internista e infectólogo, ganador del Premio Nacional de Salud 2020, estimó que en tres semanas pueda acabar la "nueva ola" de la pandemia por Covid-19.

Fue durante transmisión en vivo, que sostuvo con el empresario Arturo Elías Ayub en sus redes sociales, en la que el experto señaló que si hacemos bien las cosas, en febrero podríamos estar en otra situación y para marzo poder salir de la situación, es decir en tres semanas estima que la ola llegue a su fin.

El Dr. Moreno explica que llegó a esta estimación al analizar el comportamiento de ómicron, que prevé se convierta virus tipo catarro, y de esta produzca cuadros menos severos mientras se inmuniza más rápido a la gente, además mencionó que los medicamentos orales aprobados serán útiles para combatirla.

Ómicron en México: comparte experto medidas a tomar

Ante la ola de ómicron en México, el especialista también compartió consejos de cuidados ante ómicron, la variante contra Covid que en poco tiempo se ha convertido en la más dominante, superando a Delta.

El Dr. Moreno describe a ómicron como más contagiosa, pero menos peligrosa y detalla que esto se debe a que se aloja más en la parte alta del cuerpo y no llega a los pulmones, como lo indicó la Organización Mundial de la Salud (OMS). De esta forma, a menos que la persona tenga defensas bajas, los pulmones se podrían ver afectados. Sin embargo, lo mejor, recomienda, es que todos se cuiden, debido a que no se sabe cómo reaccionaría cada organismo al contagiarse.

Mencionó que la pruebas de antígenos resulta menos efectiva ante ómicron, por lo que recomienda hacer un PCR y aislarse con sospechas, en caso de convivir con algún positivo para evitar contagios, o si se presentan síntoma.

Síntomas y aislamiento

Los síntomas asociados a ómicron, recordó que son dolor fuerte de garganta, fátiga, congestión nasal y pueden presentarser dolores en el cuerpo. A diferencia de delta, en ómicron no es tan común los síntomas como dolor de cabeza, pérdida de gusto y olfato.

Es muy parecida a una gripa fuerte con mucho dolor de garganta, pero no necesariamente se presentan todos los síntomas", añade el especialista.

Recordó que las personas pueden contagiarse aun estando vacunado pero se reduce en gran medida la probabilidad de presentar cuadros graves de Covid-19.

En cuanto al aislamiento, indicó que en caso de salir positivo y no presentar síntomas se puede volver al trabajo en 5 días, y de 8 a 10 días si presentas síntomas.



El especialista señaló que debemos cuidarnos más para no saturar hospitales, es decir que no se contagien muchas personas al mismo tiempo.