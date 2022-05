Sonora, entidad minera por excelencia

Con el 34.2% de la aportación de toda la actividad minera en México, Sonora es la entidad número uno para el sector minero-metalúrgico: Leonardo Taylor Padilla, subdirector de Minería de la Secretaría de Economía estatal, indicó que luego de la recuperación por la pandemia de covid-19 -que afectó a la economía en general y a dicho gremio en especial-, el sector tiene un panorama positivo.

Destacó que actualmente hay 47 minas activas en el estado de grande y mediana escala, así como 52 minas pequeñas de materiales.

"En Sonora aportamos el 28% de la producción total del oro y el 81% del volumen nacional del cobre, esto nos coloca como el primer lugar en producción de cobre y ocupamos el quinto lugar en la producción de plata, con el 7% nacional", refirió.

Un estado minero

39 de los 72 municipios cuentan con actividad minera, resaltó, y en 22 de estos 39 es considerada su principal actividad económica; tal el caso de Cananea, ciudad referente para la minería en México.

Señaló que la participación de la minería en el producto interno bruto (PIB) de la entidad es del 11%, pero si se suma la cadena de proveeduría, la aportación aumenta al 16.5% del producto.

A grandes rasgos, comentó el funcionario, el horizonte para el sector es bueno para el presente año y al menos para los siguientes cinco, ya que actualmente -y a pesar de que algunos proyectos se habían detenido- éstos se están reactivando.

"Por el precio de los metales y de los insumos que se dio en estos casi tres años de pandemia, hubo un cese en las actividades de prospección y exploración, pero tienen esas actividades unos cuatro meses que comenzaron de nuevo", citó.

Mediante la exploración, agregó, encontraron proyectos que ya están activos y en etapa de realización de estudios para ver su capacidad o su crecimiento.

Buen futuro

Taylor Padilla mencionó que existen ahora unos 10 proyectos en expansión y al menos tres nuevos, los cuales traen buenos números en cuanto a producción y ventas, augurando que podría haber minería en la entidad por los siguientes 30 a 32 años.

"Esto nos sigue dando sostenibilidad en empleos, derrama económica, la cadena de valor que se genera en las comunidades al llegar y expandirse este tipo de proyectos, la necesidad de bienes y servicios y la proveeduría, de suministro, de servicios, de bienes para el sector minero", enumeró.

Hay confianza, sostuvo, en que Sonora continuará como puntero en la minería a nivel nacional, ya que a pesar de los mercados, los precios de los minerales o situaciones políticas, hay buen ambiente para atraer inversiones en el sector.

Pequeña minería

El subdirector de Minería estatal dijo que un foco rojo son las concesiones mineras, en especial para la pequeña minería, ya que el 92% de las otorgadas en este sector están en condición de deuda o a punto de perderse, o bien, no han mantenido las condiciones legales o de impuestos.

"Al momento de buscar nuevas concesiones o redistribuir nuevas concesiones, las tenemos bloqueadas o cautivas por razón de que no son operativas por estos rezagos y éste es uno de los principales motivos para acercarnos a los pequeños productores", manifestó.

Recuperar las operaciones mineras en pequeña escala, recalcó, es importante porque están en comunidades donde no hay más actividades productivas con las cuales se puedan mantener sus habitantes.



Planes mineros

Algunos de los proyectos de minería en expansión que contempla la Subdirección de Minería de la Secretaría de Economía de Sonora para los próximos cinco años son los siguientes:

EN EXPANSIÓN

Ubicación Proyecto

Arizpe Las Chispas, de Silver Crest Metals (oro y plata)

Banámichi Santa Elena, de First Majestic (oro y plata)

Banámichi El Ermitaño, de First Majestic (plata)

Caborca Herradura, de Grupo Fresnillo (oro)

La Colorada La Colorada, de Argonaut Gold (oro y plata)

NUEVOS

Arizpe La Llamarada, de Silver Crest Metals (oro y plata)

Soyopa San Antonio, de Minera Sapuchi (oro, plata y cobre)

Magdalena de Kino Lluvia de oro, de Columbia Minning (oro, plata y cobre)

Fuente: Subdirección de Minería/Secretaría de Economía de Sonora.