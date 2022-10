Sonora cuenta con 17 médicos cubanos en Cananea: IMSS

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-Sonora ya cuenta con 17 médicos cubanos, informó Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), durante la conferencia de prensa matutina.

Más tarde y a través de Comunicación Social del IMSS se confirmó a Grupo Healy que los médicos están en Cananea.

Robledo Aburto informó que han arribado al país 352 médicos especialistas provenientes de Cuba y que están ubicados en 79 municipios de nueve entidades en regiones y jurisdicciones sanitarias que tienen alta o muy alta marginación, o en hospitales con vacancias que llevaban años sin cubrirse.

Había un verdadero velo, no se quería ver que no había médicos y médicas en diferentes turnos, no solo en los hospitales de los centros de las ciudades, sino sobre todo en estas localidades más apartadas”, dijo.