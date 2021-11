Sonora, con el presupuesto social más grande de la historia: Alfonso Durazo Montaño

Más del 60% del presupuesto del Gobierno del Estado para el próximo año se destinará al gasto social, anunció el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

En compañía del secretario de Hacienda, Omar del Valle Colosio, el Ejecutivo estatal mencionó que este proyecto que fue entregado al Congreso del Estado será austero y se ahorrarán más de 5 mil millones de pesos con ajustes en algunos rubros.

Es austero porque no vamos a gastar en lo superfluo. El presupuesto es eficiente porque vamos a gastar mejor y no gastaremos lo que no tenemos. Se destinará el 63.5% en los conceptos definidos como gasto social”, destacó.