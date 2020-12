Sonora acumula más de 50 mil contagios por Covid-19

HERMOSILLO, Sonora.- Este martes fueron confirmados 32 fallecimientos por Covid-19 en Sonora y 239 nuevos casos de la enfermedad, acumulándose 50 mil 201 desde que inició la contingencia el pasado 16 de marzo.

Personal de la Secretaría de Salud informó que los decesos se presentaron en 19 hombres y 13 mujeres, residentes de los municipios de Hermosillo (22), Cajeme (4), Etchojoa (3), Nogales (2) y Caborca (1).

Los 239 nuevos casos se registraron en 122 hombres y 117 mujeres, residentes de Hermosillo (157), Caborca (16), Navojoa (14), Cajeme (13), San Luis Río Colorado, Nogales (9), Huatabampo, Etchojoa (6), Pitiquito (5), Guaymas (2), Santa Ana y Nacozari de García (1).

El secretario de salud, Enrique Clausen Iberri, hizo un llamado a la ciudadanía a no realizar fiestas de fin de año, ni tampoco a reunirse con personas vulnerables, ya que eso puede significa un alto riesgo de contagio de Covid-19.

"No acudir a fiestas ni podadas puede significar años más de vida", dijo, "no acudir a festejos puede significar disfrutar más con nuestros seres queridos, no hacer celebraciones en grande puede significar que podamos estar juntos los próximos meses y quedarse en casa puede significar seguir teniendo nuestra familia completa", argumentó.

El funcionario pidió ser empáticos y conscientes sobre la situación por la que pasa el mundo, para así vencer al Covid-19.