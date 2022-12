Sonora: “Voló” el “Palomo” hasta hallar a su dueño; la historia de un leal perro

“Palomo”, un perro criollo de dos años, se convirtió en el héroe de la familia de Gregorio Romero, al encontrarlo en el monte después de ocho días perdido.

“Don Goyo”, como es conocido, tiene 84 años y vive en Moctezuma con su sobrina Ramona, su esposo José de la Cruz Valencia y sus hijos. En sus momentos de lucidez le gusta recordar su natal Sahuaripa y cómo trabajaba en la milpa y juntando chiltepines.

Desde hace once años vive con sus sobrinos en este municipio en la sierra; es una persona fuerte a pesar de su edad y le gusta convivir con su familia, vecinos y sus dos perros, el “Palomo” y el “Lobo”.

El domingo 27 de noviembre le dijo a José de la Cruz que iba a salir a la tienda por cigarros, pero después de unas horas que no regresaba, se preocuparon.

Dijo: ‘Voy a ir a comprar cigarros’, y le dije que no, que aquí se quedara, y no regresaba. El lunes en la mañana fui a buscarlo por el pueblo y nada; me puse a vender chile verde y a las 2 de la tarde fui a buscarlo otra vez. El martes igual y el miércoles, que nadie tenía razón de él, fuimos a la Policía”, platicó.