Sonora: Iría a huelga el sindicato del Itson tras desacuerdos en la revisión salarial 2022

CIUDAD OBREGÓN.- De no resolverse los desacuerdos existentes en la revisión salarial 2022, los 480 integrantes el Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores del Instituto Tecnológico de Sonora (Suttitson) de los campus Cajeme, Navojoa y Guaymas estallarían una huelga el próximo viernes.

Jorge Sánchez Rodríguez, secretario general del sindicato, explicó que solicitaron un aumento salarial del 6% que no ha sido aceptado por el Instituto, que les ha ofrecido solamente un 3% en las mesas de negociación que mantienen desde el pasado jueves.

Quieren convencernos de que no hay dinero, y quizá no haya, pero tienen que gestionar, quieren hacer todo y cobijar todo con el presupuesto federal y la parte que da el Estado y evidentemente es insuficiente, ahorita no tiene caso seguir escuchando el mismo discurso de que no hay cómo, deben solucionar”, puntualizó.