Sobre Consulta popular, tiene decisión de la Corte más opiniones en contra en Sonora 

HERMOSILLO.- Mas opiniones en contra que a favor tuvo de sectores sonorenses la decisión de la Suprema Corte de Justicia de declarar constitucional la consulta que se realizará el próximo año.



En defensa de la votación de los ministros estuvo Jacobo Mendoza, presidente de Morena, quien consideró el fallo como histórico y fundamental de la democracia.



“La cuarta transformación es gobernar obedeciendo al pueblo y esto muestra que el pueblo tiene derecho a decidir con los instrumentos de la democracia participativa en las decisiones”, señaló.



Manuel Emilio Hoyos Díaz, presidente del Observatorio Sonora por la Seguridad, destacó que la función de la Corte se cumplió a la hora de plantear una pregunta que no tuviera fines propagandísticos.



Los dirigentes del PAN y del PRI, Ernesto Munro Palacio y Ernesto de Lucas Hopkins, respectivamente, criticaron al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los mismos ministros de la Corte:



“La Ley no se consulta, se aplica, es inaceptable en lo que uno de los tres poderes se ha convertido. Si en el 2021 no equilibramos los poderes Legislativo y Ejecutivo en los estados, corremos el riesgo de caer en una dictadura”, dijo De Lucas Hopkins.



“No estamos de acuerdo con el Presidente ni con su propuesta ni con que estuviera presionando a la Suprema Corte”, refirió Munro, “pero somos respetuosos de las instituciones y vamos a acatar y respetar este fallo porque somos defensores de las instituciones no destructores”.



Joel Francisco Ramírez Bobadilla, dirigente estatal del PRD en Sonora, aseguró que su partido se mantendrá vigilante y a la expectativa de que la consulta sobre el juicio a ex presidentes no adopte tintes políticos en un contexto electoral.

“Creo en la democracia y la parti-cipación ciu-dadana, pero estas decisiones parecen solamente populistas donde el Gobierno decide que manda a consulta, como el caso del avión y otros temas necesarios los impone o los ignora”, indicó, Mirna Leyva, dirigente del PRD en Nogales.



EMPRESARIOS

Ario Bojórquez Egurrola, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Hermosillo, calificó como histórico el fallo de la Suprema Corte, pero al mismo tiempo controvertida al considera que se somete el Poder Judicial al Ejecutivo.

“Se confirma que el Poder Judicial de la Federación, que para algunos era el último reducto de contrapeso al autoritarismo presidencial, fue sometido a los designios del Poder Ejecutivo”.

comentó, Ario Bojórquez.



Julio César Pablos Ruiz, presidente Canacintra Cajeme, destacó:

“Las leyes hoy en día no eximen de ser juzgado por algún delito a nadie, incluyendo a los ex presidentes, el hecho de que todo esto se haya ido a la Corte no es más que parte de esta estrategia politiquera del Presidente que quiere tener en la mente de los mexicanos cosas de poco valor, pero con mucho impacto, es absurdo pedir a la Corte autorización para aplicar la ley que ya existe, esto no tiene el más mínimo valor”.

Hipólito Sedano Ruiz, Vicepresidente Nacional de Canacintra región Pacifico Norte, comentó: “Es importante que la Suprema Corte de Justicia cumpla cabalmente con los preceptos de ley que de acuerdo a los expertos decían ser anticonstitucional esta aprobación, sin embargo es conveniente que en pro de eliminar la corrupción puedan ser revisados los grandes temas que adeudan y que han lastimado a México en las administraciones anteriores”.

“Me parece bien que los enjuicien, esto dejará un precedente para los presidentes y políticos para que piensen mejor antes de cometer actos de corrupción y realicen mejor su trabajo además la ciudadanía lo quiere”, opinó, Martín Soria Rivera, empresario y presidente de la OCV en Navojoa



Ana Luisa Valdés Avilés, activista social en Navojoa, opina que se puede enjuiciar a cualquier persona.

“El tema ya está en la Constitución no sé por qué se pidió la consulta, si es un tema que ya está y se puede enjuiciar a cualquier persona y no es la excepción los ex presidentes. Pero que se haga justicia y no un circo mediático porque es algo delicado, está en juego el daño que se pudo haber hecho al país y que se aplique la justicia sea quien sea”, comentó.



“Es un asunto netamente mediático, una persona que cometió un delito debe ser juzgada, sea quien sea, no debe ser sujeto a consulta si se le va a castigar o no, y en la ley no está establecido que tenga que pasar por la opinión de la gente. Cualquier juicio debe ser aplicado a un criminal por los delitos cometidos basados en evidencia y no debe ser motivo de una consulta pública”, concluyó, Rodrigo González Enríquez, investigador y académico.

CONSULTA CIUDADANA DIVIDE A LA CORTE



CIUDAD DE MÉXICO.- La solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador para realizar una consulta popular con miras a enjuiciar a los ex presidentes dividió los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que avaló la realización del ejercicio.



Con seis votos a favor y cinco en contra aprobaron la constitucionalidad para realizar una consulta popular; sin embargo, reformularon la pregunta planteada por el Titular del Ejecutivo federal.



De este modo, de la pregunta planteada por López Obrador en la que claramente se cuestionaba sobre enjuiciar o no a Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, los ministros la ajustaron de la siguiente manera:

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.



El proyecto de resolución fue realizado por el ministro Luis María Aguilar, quien expuso su propuesta para declarar inconstitucional la consulta al considerar que es violatoria de los derechos humanos y que la Constitución prohíbe someter a consideración de la ciudadanía el cumplimiento de las obligaciones de las autoridades de justicia.



Los ministros Arturo Zaldívar, Margarita Ríos, Yasmín Esquivel, Alberto Pérez, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá, fueron quienes votaron en contra del proyecto y a favor de la consulta.