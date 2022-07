Skateboarding da la cara por Sonora en Nacionales Conade 2022

Los Nacionales Conade 2022 quedarán en la memoria de muchos atletas sonorenses, pero sin duda serán especialmente memorables para Paula Sofía Arrequín, quien consiguió la primera medalla en la historia de Sonora en el debutante deporte del skateboarding.

La selección sonorense de esta disciplina estuvo integrada además por Edu Yesean Ojeda, Jesús Antonio López, Santiago Ontiveros, Jesús Samuel Verdugo y Yamileth García; sin embargo, Arrequín Juárez fue la única en subirse al podio, al conseguir el primer lugar en la categoría Juvenil Menor Femenil en modalidad de park.

Al ser integrado al programa olímpico durante los Juegos de Tokio 2020-21, el skateboarding tuvo también su debut en los Nacionales Conade de este año, donde Sonora se llevó una de las ocho medallas de oro que se repartieron.

“No las conocía (a sus rivales), nomás tenía unos trucos que yo sabía que sí me iban a dar muchos puntos, y la verdad que sí me funcionaron. Sí tenían nivel, pero me esforcé mucho y por eso gané, por esfuerzo y práctica”, recordó Paula.

Este misma afirmó que cuenta con menos de dos años dentro del también llamado ‘skate’, pero fue tanta la inspiración que le dejaron las patinadoras que vieron acción en los recientes Juegos Olímpicos, que decidió seguir los pasos de jóvenes exponentes como la estadounidense Sky Brown o la brasileña Rayssa Leal.

“Sientes como una carga, pero la verdad se siente bien, porque todos te apoyan y están contigo; te sientes nerviosa, pero cuando ganas se siente muy padre, porque dices ‘¡Ah!, no los defraudé’.

“La verdad yo quiero estar en los Juegos Olímpicos de París 2024, me voy a esforzar mucho para conseguirlo”, agregó la hermosillense.

Pero gran parte del éxito obtenido tanto por Paula como los demás integrantes del equipo se deben al entrenador Eder Ojeda, quien se encargó de iniciar a varios de ellos en el deporte y se hizo cargo de su preparación antes de partir al evento celebrado Mexicali, Baja California.

“Ya viendo a los demás participantes, nos dimos cuenta que sí estábamos dentro del nivel, más en la categoría park, porque aquí el bowl que tenemos nos dio unas prácticas muy buenas; realmente llegamos con muy buen nivel en park.

“En street ya había más competencia, porque aquí no tenemos un parque street como para poder entrenar con facilidad como los de Jalisco o Baja California, que traían un nivel muy alto”, expresó el coach.

A pesar de ser una actividad que anteriormente era considerada sólo un hobby, principalmente entre los jóvenes, este equipo sonorense y la comunidad skate en general esperan que, una vez considerado como un deporte federado, el skateboarding sea tomado más en cuenta por las autoridades de ahora en adelante.

“Esperemos que ya empiecen a haber más instalaciones, porque no tenemos un skatepark realmente funcional en Hermosillo, esperamos que ya con esta nueva visión del skate esos lugares estén bien diseñados y atraigan a gente saludable, sana, con sus familiares.

“Nos urgen instalaciones, porque ya nos trajimos un oro y sin tener instalaciones, a comparación de otros estados que tienen muchos skateparks. Tenemos con qué, aquí en Hermosillo hay mucha gente con talento y espero que con esto volteen a vernos”, comentó Ojeda.

SELECCIÓN SONORA

DE SKATEBOARDING

Paula Sofía Arrenquín Juárez

12 años, Park

Edu Yesean Ojeda Carrillo

17 años, Park

Jesús Antonio López González

15 años, Street

Santiago Ontiveros Robles

12 años, Park

Jesús Samuel Verdugo Burton

13 años, Street

Yamileth García Munguía

12 años, Park

Entrenador: Eder Ali Ojeda Moreno