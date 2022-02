Sigue baja afluencia en centros de vacunación, no se han acabado siquiera las dosis del lunes

HERMOSILLO, Sonora.- Los centros de vacunación contra el Covid-19 volvieron a presentar muy baja afluencia durante el segundo día de la jornada actual de inmunización, no alcanzando a acabarse siquiera las vacunas del lunes.

Karolina León, encargada del centro ubicado en el CUM, comentó que en jornadas anteriores podían poner más de dos mil vacunas por día, y en esta ocasión siguen aplicándose las que estaban previstas para ayer.

Personal de Salud se ve sorprendido de la participación en tercera dosis de vacunación

Estos números han sorprendido mucho a todo el personal encargado de las jornadas, dijo, ya que la población de 30 a 39 años había sido bastante activa en anteriores ocasiones, por lo que esperan que poco a poco la gente empiece a acudir por su refuerzo.

Te puede interesar: Vacuna Covid en Hermosillo: 'Treintañeros' se ausentan en San Valentín a aplicación de tercera dosis

"Desde ayer que comenzamos ha estado muy vacío; ahorita no he hecho corte, pero ha venido muy poca gente, y más o menos como a las diez de la mañana los vacunadores empiezan a pedir más dosis, y en esta ocasión no, no se les terminan", señaló.

"De hecho ahorita estamos trabajando con las dosis que se quedaron de ayer, porque no se acabaron, y según nos comentaron no fue solo en este punto, en todos estuvo muy similar la actividad", agregó.

Desconocen razón de poca participación en vacunación

Aunque no hay con seguridad una razón que explique la poca participación que se ha presentado, León cree que pueda estar relacionado con la ola de contagios que acaba de atravesar el Estado en los últimos meses.

A las personas que ya fueron dadas de alta, les recomendó consultar con su médico si ya son aptas para recibir el biológico, y si es así, aprovechar la protección y aplicarse el refuerzo de la vacuna.